Туреччина депортувала майже 120 000 мігрантів у 2022 році

Деталі

Це найбільша кількість депортацій в історії Туреччини, йдеться у заяві Управління міграції МВС Туреччини.

Порівняно з аналогічним періодом 2021 року кількість депортованих збільшилась на 159%, йдеться у повідомленні.

За останніми даними, кількість незаконних мігрантів, депортованих з 2016 року, досягла 445 326 осіб.

З 2016 року у в'їзді до Туреччини було відмовлено понад 2,7 мільйона незаконних мігрантів, а цього року їхня кількість становить 274 311 осіб.

Додамо

Туреччина являється ключовим перевалочним пунктом для мігрантів, які прагнуть перебратися до Європи, щоб розпочати нове життя, особливо для тих, хто рятується від війни та переслідувань.