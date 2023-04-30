Туреччина без попередження закрила повітряний простір для вірменської авіакомпанії
Київ • УНН
КИЇВ. 30 квітня. УНН. В суботу Туреччина без попередження закрила свій повітряний простір для вірменської авіакомпанії FlyOne Armenia. Про це повідомляє місцеве інформаційне агентство Armenpress з посиланням на голову правління перевізника, передає УНН.
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"З незрозумілих для нас причин і без будь-яких видимих підстав турецька влада скасувала раніше виданий авіакомпанії FlyOne Armenia дозвіл на виконання рейсів до Європи через повітряний простір Туреччини.
Турецька влада скасувала дозвіл без попереднього повідомлення, поставивши нашу авіакомпанію та наших пасажирів у незручну ситуацію", - сказав Арам Ананян, голова правління FlyOne.
Доповнення
FlyOne Armenia, дочірня компанія молдовської авіакомпанії FlyOne, яка розпочала свою діяльність у грудні 2021 року.
У лютому 2023 року Ананян зазначав, що перевізник має п'ять літаків Airbus і пропонує рейси до 14 пунктів призначення у восьми країнах Європи та Близького Сходу.
Довідка
Туреччина не має дипломатичних або комерційних зв'язків з Вірменією з 1990-х років. Розбіжності між двома країнами в основному стосуються 1,5 мільйона людей, які, за твердженням Вірменії, були вбиті в 1915 році Османською імперією (попередницею сучасної Туреччини). Вірменія вважає це геноцидом, а Туреччина заперечує ці звинувачення.
Проте в лютому цього року прикордоння між сусідами було відкрите вперше за 35 років, щоб дозволити надати допомогу жертвам руйнівних землетрусів на півдні Туреччини.