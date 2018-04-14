Турчинов: США та союзники адекватно відреагували на дії режиму Асада

КИЇВ. 14 квітня. УНН. Сполучені Штати Америки та їхні союзники, завдавши точкових ударів по сирійських військових об’єктах, продемонстрували професійну та адекватну реакцію на використання хімічної зброї режимом Асада. Про це написав у Twitter секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов, передає УНН.