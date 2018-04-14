Турчинов: США та союзники адекватно відреагували на дії режиму Асада
Київ • УНН
КИЇВ. 14 квітня. УНН. Сполучені Штати Америки та їхні союзники, завдавши точкових ударів по сирійських військових об’єктах, продемонстрували професійну та адекватну реакцію на використання хімічної зброї режимом Асада. Про це написав у Twitter секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов, передає УНН.
"Американські військові та їх союзники, нанісши точкові удари по сирійських військових об’єктах, продемонстрували свою професійну та адекватну реакцію на використання хімічної зброї режимом Асада", - написав секретар РНБО.
Він також зазначив, що агресивні заяви та попередження Кремля, завдяки військовій допомозі якого продовжує існувати сирійський режим, не змогли зупинити справедливого покарання.
Раніше президент США Дональд Трамп, оголошуючи в зверненні до нації про відданий ним наказ нанести удар по об'єктах в Сирії, пояснив це "необхідністю покарати Асада за застосування хімічної зброї" 7 квітня в місті Дума. При цьому він поклав на Росію "відповідальність за підтримку режиму Асада".
США, Велика Британія і Франція завдали авіаудари по трьох цілях, пов'язаних з сирійської програмою створення хімічної зброї.
Як повідомляв УНН, представники благодійної організації "Білі каски" раніше повідомили, що 7 квітня під час атаки сил режиму Асада в районі Східна Гута було застосовано хімічну зброю. За їхніми даними, з вертольота була скинута бочкова бомба з хімікатами. У ВООЗ повідомили, що близько 500 осіб могли постраждати від хіматаки на Думу.
Сирія спростувала повідомлення про хімічну атаку в Східній Гуті, назвавши їх дезінформацією, покликаною перешкодити сирійської армії в справі відновлення контролю над цим регіоном.
Пізніше президент США Дональд Трамп пригрозив Росії новими ракетними ударами по Сирії. Так американський лідер відреагував на нещодавні заяви з боку російського посла в Лівані Олександра Засипкіна, який застеріг, що Росія буде збивати всі випущені в бік Сирії ракети і знищить місця їх запуску.