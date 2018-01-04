Турчинов: путінська пропагандистська "перемога" у Сирії перетворилася на фарс
Київ • УНН
КИЇВ. 4 січня. УНН. Путінська пропагандистська «перемога» у Сирії перетворилася на ганебний фарс. Про це сказав Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов у коментарі, нагадавши, що 31 грудня російські війська у Сирії зазнали найбільших втрат за весь час проведення військової операції, повідомляє прес-служба РНБО, передає УНН.
“Путінська пропагандистська заява про перемогу російських військових у Сирії, з якої він почав свою четверту президентську виборчу кампанію, перетворилася на ганебний фарс, а військовий парад, який він приймав на сирійській землі, — на похоронну процесію”, — сказав О.Турчинов.
За його словами, на російській авіабазі в Хмеймімі було знищено щонайменше чотири бомбардувальника Су-24, два винищувача Су-35С, військово-транспортний літак Ан-72 та склад боєприпасів.
“Цього ж дня під час виконання бойового завдання був знищений російський гелікоптер Мі-24”, — зазначив О.Турчинов, додавши, що російському Генштабу та Міністерству оборони не вдалося приховати такі масштабні втрати.
Як повідомляв УНН, 4 січня у Міноборони РФ повідомили, що у Сирії під час обстрілу загинули двоє російських військовослужбовців.
Нагадаємо, у Міноборони РФ назвали фейком дані ЗМІ про знищення ісламістами семи літаків, що перебувають на базі.
Раніше у відомстві повідомили, що 31 грудня в 15 кілометрах від аеродрому Хама впав вертоліт Мі-24. Обидва пілоти загинули. Борттехнік отримав травми. Інцидент стався через технічну несправність машини.
На базі Хмеймім розташована авіагрупа ВКС Росії. Вона підтримувала наземні операції сирійської армії.
У грудні президент РФ Володимир Путін оголосив про виведення частини контингенту з республіки, однак російську присутність на Хмеймімі і в Тартусі вирішили зберегти.