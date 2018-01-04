Турчинов: путінська пропагандистська "перемога" у Сирії перетворилася на фарс

КИЇВ. 4 січня. УНН. Путінська пропагандистська «перемога» у Сирії перетворилася на ганебний фарс. Про це сказав Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов у коментарі, нагадавши, що 31 грудня російські війська у Сирії зазнали найбільших втрат за весь час проведення військової операції, повідомляє прес-служба РНБО, передає УНН.