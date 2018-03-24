Tumblr видалив більше 80 акаунтів, які на думку компанії пов'язані з Росією
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. Американська соціальна мережа Tumblr видалила 84 аккаунта, пов’язаних з російським урядом і кампанією “по дезінформації” на президентських виборах в США в 2016 році. Про це повідомляє УНН з посиланням на звернення прес-служби адміністрації сервісу блогів.
“Ми видалили всі акаунти і проінформували правоохоронні органи”, — сказано в повідомленні. Компанія працювала також спільно з Мін’юстом, в результаті вдалося знайти 13 осіб, які працюють на Агентство інтернет-досліджень (Internet Research Agency).
Всього, за даними соцмережі, в Агентстві IRA працюють більше 1 тис. чоловік.
“Мета IRA — посіяти розбрат і невдоволення в країнах, на які вони націлені. Їх украй складно виявити, оскільки це не спам-боти. Це справжні люди, яких навчають і яким платять за поширення пропаганди ”, - сказано в повідомленні.
У свої подальших кроках Tumblr має намір повідомляти користувачів, якщо вони поставлять “подобається” на фотографії подібного фейкового акаунта, відправлять повідомлення і будуть як-небудь ще взаємодіяти з користувачем від IRA.
Як повідомляв УНН, СБУ заблокувала у соцмережі фейкові акаунти на підтримку “ЖНР”.