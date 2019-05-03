ЦВК виплатить грошову винагороду членам двох закордонних виборчих дільниць
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. Центральна виборча комісія затвердила рішення про одноразову грошову винагороду на чергових виборах президента України 31 березня 2019 року членам закордонних виборчих дільниць у Варшаві та Сінгапурі. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ЦВК.
"Затверджено рішення дільничних виборчих комісій закордонних виборчих дільниць № 900069 (у Варшаві – ред.), № 900085 (у Сінгапурі – ред.) закордонного виборчого округу щодо виплати членам цих комісій одноразової грошової винагороди на чергових виборах президента України 31 березня 2019 року", - йдеться в повідомленні.
Окрім того, до ЦВК 2 травня 2019 року надійшла скарга офіційних спостерігачів від Всеукраїнської громадської організації "Громадянська мережа "ОПОРА" на виборах президента 31 березня в територіальному виборчому окрузі № 77. Суб’єктом оскарження в ній було вказано окружну виборчу комісію ТВО № 77.
"(У скарзі – ред.) просили визнати протиправними та такими, що не відповідають положенням виборчого закону, на їхню думку, дії вказаної виборчої комісії, які вона вчиняла на своєму засіданні 23 квітня 2019 року", - зазначається в повідомленні.
У результаті, вивчивши скаргу, Комісія залишила її без розгляду по суті, оскільки вона подана неналежним суб’єктом звернення та з порушенням строків оскарження.
"З тих же підстав ЦВК залишила без розгляду по суті скаргу члена окружної виборчої комісії з виборів президента України територіального виборчого округу № 207 Іваненка М.М., у якій суб’єкт звернення просив, зокрема, скасувати постанову вказаної виборчої комісії від 5 квітня 2019 року № 207 в частині нарахування та виплати одноразової грошової винагороди членам ОВК як таку, що прийнята з порушенням законодавства України", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, до трійки країн, де українці найактивніше голосували у другому турі виборів президента України 21 квітня, увійшли, як і у першому турі, Польща, Німеччина та Італія.