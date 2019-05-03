ЦИК выплатит денежное вознаграждение членам двух заграничных избирательных участков
Киев • УНН
КИЕВ. 3 мая. УНН. Центральная избирательная комиссия утвердила решение об одноразовом денежном вознаграждении на очередных выборах президента Украины 31 марта 2019 года членам заграничных избирательных участков в Варшаве и Сингапуре. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ЦИК.
"Утверждено решение участковых избирательных комиссий заграничных избирательных участков № 900069 (в Варшаве - ред.), № 900085 (в Сингапуре - ред.) зарубежного избирательного округа по выплате членам этих комиссий одноразового денежного вознаграждения на очередных выборах президента Украины 31 марта 2019 года", - говорится в сообщении.
Кроме того, в ЦИК 2 мая 2019 года поступила жалоба официальных наблюдателей от Всеукраинской общественной организации "Гражданская сеть "ОПОРА" на выборах президента 31 марта в территориальном избирательном округе № 77. Субъектом обжалования в ней была указана окружная избирательная комиссия ТИО № 77.
"(В жалобе - ред.) просили признать противоправными и такими, которые не соответствуют положениям избирательного закона, по их мнению, действия указанной избирательной комиссии, она совершала на своем заседании 23 апреля 2019 года", - отмечается в сообщении.
В результате, изучив жалобу, Комиссия оставила ее без рассмотрения по существу, поскольку она подана ненадлежащим субъектом обращения и с нарушением сроков обжалования.
"По тем же основаниям ЦИК оставила без рассмотрения по существу жалобу члена окружной избирательной комиссии по выборам президента Украины территориального избирательного округа № 207 Иваненко М.М., в которой субъект обращения просил, в частности, отменить постановление указанной избирательной комиссии от 5 апреля 2019 года № 207 в части начисления и выплаты единовременного денежного вознаграждения членам ОИК как такой, что принята с нарушением законодательства Украины", - говорится в сообщении.
Напомним, в тройку стран, где украинцы активно голосовали во втором туре выборов президента Украины 21 апреля, вошли, как и в первом туре, Польша, Германия и Италия.