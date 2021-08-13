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ЦВК відмовила у проведенні референдуму "за народною ініціативою"

ЦВК відмовила у проведенні референдуму "за народною ініціативою"

Київ • УНН

 • 19122 перегляди

КИЇВ. 13 серпня. УНН. Центральна виборча комісія України припинила ініціативи проведення всеукраїнського референдуму за народною ініціативою з 5 питань, оскільки не отримали потрібних документів — підписів та протоколу про підсумки їх збору. Про це повідомили у ЦВК, пише УНН.

Комісія отримала та опрацювала документи зборів громадян України щодо проведення всеукраїнського референдуму за народною ініціативою, які відбулися 29 квітня 2021 року у 15 населених пунктах Дніпропетровської області.

14 травня ЦВК зареєструвала 5 ініціативних груп всеукраїнського референдуму за народною ініціативою.

Деталі

“ЦВК взяла до уваги інформацію представників Комісії, які направлялися на збори з метою посвідчення факту їх проведення, проаналізувала відомості щодо утворення ініціативних груп на предмет відповідності вимогам закону та ухвалила відповідні рішення щодо реєстрації цих ініціативних груп”, — повідомили у ЦВК.

Таким чином Комісія зареєструвала 5 ініціативних груп всеукраїнського референдуму за народною ініціативою, які були утворені на відповідних зборах громадян в смт Петриківка Дніпровського району, смт Васильківка Синельниківського району, смт Кринички Кам’янського району, місті Нікополь Нікопольського району та селі Шестірня Криворізького району. Зауважимо, що зареєстровані ініціативні групи планують організувати збір підписів виборців для винесення на всеукраїнський референдум таких питань:

  • “Чи підтримуєте Ви пропозицію, щоб газ, який видобувається на території України постачався громадянам України з метою використання у побутових потребах та державним і комунальним підприємствам, установам і організаціям за ціною, яка включає ціну його видобутку та надбавку до ціни видобутку не більше ніж 30 відсотків?”
  • “Чи підтримуєте Ви можливість продажу земель (земельних ділянок) сільськогосподарського призначення в Україні?”
  • “Чи підтримуєте Ви продаж об’єктів стратегічної власності України?”
  • “Чи підтримуєте Ви легалізацію грального бізнесу в Україні?”
  • “Чи підтримуєте Ви легалізацію наркотику марихуана в Україні?”

“Також Комісія встановила строк збору підписів виборців під цими ініціативами: 90 днів — з 15 травня до 12 серпня 2021 року включно. Разом з тим, ЦВК відмовила в реєстрації решти 10 ініціативних груп всеукраїнського референдуму за народною ініціативою, оскільки запропоновані ними питання за змістом та по суті збігаються з питаннями вже зареєстрованих ініціативних груп та з підстав порушення законних процедур при проведенні зборів громадян”, — додали у ЦВК.

За цей час до комісії не надійшли документи, тому цю ініціативу припинили.

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