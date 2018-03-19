ЦВК РФ: після обробки 99% протоколів Путін набирає 76,65%
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. Чинний президент Росії Володимир Путін лідирує на виборах глави держави, набираючи 76,65% голосів після обробки 99% підсумкових протоколів дільничних виборчих комісій. Кандидат від партії КПРФ Павло Грудінін займає друге місце з 11,82% голосів. На третьому місці - кандидат від партії ЛДПР Володимир Жириновський з 5,68%. Про це повідомляє УНН з посиланням на ЦВК РФ.
За Володимира Путіна в абсолютних числах проголосували, за останніми даними, понад 55,403 млн осіб. За Грудінін віддали свої голоси понад 8,54 млн осіб. За Жириновського — близько 4,104 млн.
Четверте місце займає висунута “Громадянської ініціативою” Ксенія Собчак з 1,66% голосів виборців. За неї голоси віддали понад 1,197 млн осіб.
За нею йде Григорій Явлінський (“Яблуко”) з 1,04% голосів. Решта кандидатів набрали менше 1% голосів. Так, за Явлінським слідують Борис Титов (Партія зростання) з 0,75% голосів, Максим Сурайкін (“Комуністи Росії”) з 0,68% і Сергій Бабурін (“Російський загальнонародний союз”) з 0,65% голосів.
Нагадаємо, вибори президента Росії завершилися 18 березня о 21.00 за російським часом (20.00 за Києвом).