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ЦВК РФ: після обробки 99% протоколів Путін набирає 76,65%

ЦВК РФ: після обробки 99% протоколів Путін набирає 76,65%

Київ • УНН

 • 12668 перегляди

КИЇВ. 19 березня. УНН. Чинний президент Росії Володимир Путін лідирує на виборах глави держави, набираючи 76,65% голосів після обробки 99% підсумкових протоколів дільничних виборчих комісій. Кандидат від партії КПРФ Павло Грудінін займає друге місце з 11,82% голосів. На третьому місці - кандидат від партії ЛДПР Володимир Жириновський з 5,68%. Про це повідомляє УНН з посиланням на ЦВК РФ.

За Володимира Путіна в абсолютних числах проголосували, за останніми даними, понад 55,403 млн осіб. За Грудінін віддали свої голоси понад 8,54 млн осіб. За Жириновського — близько 4,104 млн.

Четверте місце займає висунута “Громадянської ініціативою” Ксенія Собчак з 1,66% голосів виборців. За неї голоси віддали понад 1,197 млн ​​осіб.

За нею йде Григорій Явлінський (“Яблуко”) з 1,04% голосів. Решта кандидатів набрали менше 1% голосів. Так, за Явлінським слідують Борис Титов (Партія зростання) з 0,75% голосів, Максим Сурайкін (“Комуністи Росії”) з ​​0,68% і Сергій Бабурін (“Російський загальнонародний союз”) з 0,65% голосів.

Нагадаємо, вибори президента Росії завершилися 18 березня о 21.00 за російським часом (20.00 за Києвом).

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