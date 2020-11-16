Названо дати повторних виборів у чотирьох областях

"Вибори можуть визнатись такими, що не відбулись, наприклад, якщо обрана людина відмовляється від мандату чи посади або якщо виборчий процес був зупинений через введення воєнного або надзвичайного стану. Поки відомо про 4 області, де знову проведуть голосування: Київська, Чернігівська, Вінницька, Сумська", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що на 17 січня 2021 року призначено вибори міського голови у місті Новгород-Сіверський , місті Бориспіль — 31 січня 2021 року теж обиратимуть міського голову.

Зазначається, що поки без дат, але обиратимуть і у місті Бровари — суд призначив повторні вибори Броварського міського голови та депутатів Броварської міської ради. У селі Уланівка — суд призначив повторні вибори сільського голови.

Нагадаємо, Центральна виборча комісія призначила на 31 січня 2021 року повторні вибори мера Борисполя, де помер чинний міський голова і лідер виборчих перегонів.