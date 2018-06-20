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Цуренко перемогла на старті турніру WTA в Бірмінгемі

Цуренко перемогла на старті турніру WTA в Бірмінгемі

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 червня. УНН. Друга представниця України подолала перше коло основної сітки турніру WTA Premier у Бірмінгемі, повідомляє УНН з посиланням на Федерацію тенісу України.

Бірмінгем на відміну від Мальорки виявився щасливим для українських тенісисток. Леся Цуренко, як і Еліна Світоліна, виграла свій матч першого раунду. Киянка в двох сетах здолала спротив Хізер Вотсон — 7:6 (7:2), 7:5.

Примітно, що це була вже третя зустріч суперниць. До сьогодні рахунок був рівним — 1:1. Останній матч, який відбувся минулого року на траві в Істбурні, виграла британка. В Бірмінгемі киянка взяла трав’яний реванш і тепер лідирує в рахунку особистих зустрічей — 2:1.

Додамо, що опоненткою Цуренко по 1/8 фіналу стане 6-та сіяна росіянка Дар’я Касаткіна (14 ракетка світу).

Українські Національні Новини

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