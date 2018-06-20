Цуренко победила на старте турнира WTA в Бирмингеме
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июня. УНН. Вторая представительница Украины преодолела первый круг основной сетки турнира WTA Premier в Бирмингеме, сообщает УНН со ссылкой на Федерацию тенниса Украины.
Бирмингем в отличие от Мальорки оказался счастливым для украинских теннисисток. Леся Цуренко, как и Элина Свитолина выиграла свой матч первого раунда. Киевлянка в двух сетах одолела сопротивление Хизер Уотсон — 7:6 (7:2), 7:5.
Примечательно, что это была уже третья встреча соперниц. До сегодня счет был равным — 1:1. Последний матч, который состоялся в прошлом году на траве в Истбурне, выиграла британка. В Бирмингеме киевлянка взяла травяной реванш и теперь лидирует в счете личных встреч — 2:1.
Добавим, что оппоненткой Цуренко по 1/8 финала станет 6-я сеяная россиянка Дарья Касаткина (14 ракетка мира).