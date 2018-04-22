Цуренко перемогла у першому матчі Кубку Федерацій проти Канади
Київ • УНН
КИЇВ. 22 квітня. УНН. В Канаді відбувся перший ігровий день матчу плей-оф Другої Світової групи Кубку Федерацій між тенісними збірними Канади і України, повідомляє УНН з посиланням на сайт Кубку Федерацій.
В останній момент перед дебютним матчем Канада провела заміну заявленого гравця. Замість Франсуази Абанда на корт вийшла Бьянка Андрееску проти нашої Лесі Цуренко. Киянка, поступившись у першому сеті 4:6, зуміла переломити хід зустрічі та забрати другий сет на свою користь 6:3. У вирішальній партії при результаті 4:0 на користь Цуренко її візаві не змогла продовжити боротьбу.
У другому поєдинку нашій Катерині Бондаренко не вдалося подвоїти рахунок. Киянка поступилися першому номеру канадок Ежені Бушар — 2:6, 5:7.
Таким чином, рахунок у матчевому протистоянні 1:1.
Додамо також, сьогодні Цуренко зустрінеться з Бушар, в другому одиночному протистоянні Бондаренко протистоятиме іншій представниці Канади, а також пройде зустріч парного розряду в якій за Україну виступатиме Бондаренко і Ольга Савчук.