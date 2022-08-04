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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

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ЦПД при РНБО оприлюднив добірку нових фейків та маніпуляцій від Росії

ЦПД при РНБО оприлюднив добірку нових фейків та маніпуляцій від Росії

Київ • УНН

 • 110813 перегляди

КИЇВ. 4 серпня. УНН. Експерти Центру протидії дезінформації при РНБО України зібрали добірку фейків, маніпуляцій та дезінформаційних вкидів, що ворог продукував протягом 3 серпня, передає УНН.

Деталі

Список фейків, маніпуляцій та дезінформації:

1. В МО рф заявили: «понад 80% військових, що повернулися з українського полону, зазнали фізичного насильства. Україна не дотримується норм міжнародного права, мають місце тортури над військовополоненими, ненадання меддопомоги, позасудові розстріли, а також вимагання винагороди в родичів». Це фейк!

2. Прессекретар президента рф заявив: «Київ продовжує брати гроші за транзит газу, хоч і називає рф агресором, водночас Україна створює перешкоди для постачання російського газу до Європи під вигаданими приводами, а ситуація з постачанням газу до ЄС є напруженою винятково через санкції проти росії». Це маніпуляція!

3. В МО рф заявили: «саме Київ наполіг на тому, щоб військовополонені були розміщені у СІЗО в Оленівці… таким чином Київ хотів прибрати виконавців його злочинів проти власного народу, а удар по СІЗО було завдано після того, як полонені почали свідчити». Це дезінформація!

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