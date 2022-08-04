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14 марта, 19:57 • 101148 просмотра

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14 марта, 19:56 • 115514 просмотра

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14 марта, 14:16 • 137740 просмотра

В Одессе задержали подозреваемого в убийстве активиста Ганула – МВД

14 марта, 13:40 • 112833 просмотра

Трамп после переговоров с путиным: "есть очень хороший шанс" для завершения войны

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14 марта, 13:04 • 106494 просмотра

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14 марта, 08:24 • 136815 просмотра

В Финляндии боевика Петровского из группы "Русич" приговорили к пожизненному за военные преступления

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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ЦПД при СНБО обнародовал подборку новых фейков и манипуляций от России

ЦПД при СНБО обнародовал подборку новых фейков и манипуляций от России

Киев • УНН

 • 110811 просмотра

КИЕВ. 4 августа. УНН. Эксперты Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины собрали подборку фейков, манипуляций и дезинформационных вбросов, которые враг продуцировал в течение 3 августа, передает УНН.

Детали

Список фейков, манипуляций и дезинформации:

1. В МО РФ заявили: «более 80% военных, вернувшихся из украинского плена, подверглись физическому насилию. Украина не соблюдает нормы международного права, имеют место пытки над военнопленными, неоказание медпомощи, внесудебные расстрелы, а также требование вознаграждения у родственников». Это фейк!

2. Пресс-секретарь президента РФ заявил: «Киев продолжает брать деньги за транзит газа, хотя и называет РФ агрессором, в то же время Украина создает препятствия для поставки российского газа в Европу под вымышленными поводами, а ситуация с поставкой газа в ЕС напряжена исключительно из-за санкций против россии». Это манипуляция!

3. В МО РФ заявили: «именно Киев настоял на том, чтобы военнопленные были размещены в СИЗО в Оленовке… таким образом Киев хотел убрать исполнителей его преступлений против собственного народа, а удар по СИЗО был нанесен после того, как пленные начали свидетельствовать». Это дезинформация!

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