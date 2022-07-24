ЦПД при РНБО оприлюднив добірку нових фейків та маніпуляцій від росії
Київ • УНН
КИЇВ. 24 липня. УНН. Експерти Центру протидії дезінформації при РНБО України зібрали добірку фейків, маніпуляцій та дезінформаційних вкидів, що ворог продукував протягом 23 липня, передає УНН.
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Список фейків, маніпуляцій та дезінформації:
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- ЗМІ рф з посиланням на російські силові структури повідомили, що "українцям-донощикам, які "здають" своїх друзів, родичів чи знайомих, виплачують винагороду у розмірі 100 доларів, а затриманих відправлять до так званих фільтраційних таборів для подальшої детальної перевірки СБУ". Це - фейк!
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- Колаборант-"керівник" тимчасово окупованих територій Запорізької області заявив: "ЗСУ ведуть цілеспрямоване знищення посівів сільгоспкультур на території Запорізької області шляхом обстрілів полів, при цьому витрачаючи дефіцитні боєприпаси". Це - дезінформація!
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- Російські пропагандистські медіа поширюють інформацію про вилучення дітей в українських біженців у Європі: "дітей вилучають за те, що вони не доїдають порції, які їм дали, або, навпаки, - швидко їх з’їдають, за дуже сильну емоційну прив’язаність до батьків, за те, що мама голосно сварить дитину". Це - дезінформація!
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