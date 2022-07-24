ЦПД при СНБО обнародовал подборку новых фейков и манипуляций от россии
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июля. УНН. Эксперты Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины собрали подборку фейков, манипуляций и дезинформационных вбросов, которые враг продуцировал в течение 23 июля, передает УНН.
Детали
Список фейков, манипуляций и дезинформации:
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- СМИ рф со ссылкой на российские силовые структуры сообщили, что "украинцам-доносчикам, которые "сдают" своих друзей, родственников или знакомых, выплачивают вознаграждение в размере 100 долларов, а задержанных отправят в так называемые фильтрационные лагеря для дальнейшей детальной проверки СБУ". Это – фейк!
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- Коллаборант-"руководитель" временно оккупированных территорий Запорожской области заявил: "ВСУ ведут целенаправленное уничтожение посевов сельхозкультур на территории Запорожской области путем обстрелов полей, при этом тратя дефицитные боеприпасы". Это – дезинформация!
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- Российские пропагандистские медиа распространяют информацию об изъятии детей у украинских беженцев в Европе: "детей изымают за то, что они не доедают порции, которые им дали, или, наоборот, - быстро их съедают, за очень сильную эмоциональную привязанность к родителям, за то, что мама громко ругает ребенка". Это – дезинформация!
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