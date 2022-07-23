ЦПД при РНБО оприлюднив добірку нових фейків та маніпуляцій від росії

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Список фейків, маніпуляцій та дезінформації:

· В МО рф заявили: "в Костянтинівці українські націоналісти замінували сховища радіоактивних та хімічних відходів підприємства з виробництва свинцю, які вони планують підірвати при відступі з міста для звинувачення ЗС рф у створенні загрози радіоактивному зараженню територій України". Це - фейк!

· Колаборант-"керівник" тимчасово окупованого Донецька о.кулемзін заявив, що "під час обстрілів міста бойовики ЗС України використовують проти мирного населення озброєння від НАТО у повному обсязі". Це - маніпуляція!

· Глава МЗС рф с.лавров повідомив, що "стараннями російської делегації вдалося зберегти деполітизований характер домовленості щодо українського зерна, а Вашингтон та Брюссель припинили робити перепони досягненню домовленостей". Водночас останній заявив: "підписання меморандуму росія-ООН наголошує на штучності спроб Заходу скинути на рф провину за проблеми з постачанням зерна". Це - дезінформація!

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