ЦПД при РНБО оприлюднив добірку нових фейків та маніпуляцій від росії
Київ • УНН
КИЇВ. 23 липня. УНН. Експерти Центру протидії дезінформації при РНБО України зібрали добірку фейків, маніпуляцій та дезінформаційних вкидів, що ворог продукував протягом 22 липня, передає УНН.
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Список фейків, маніпуляцій та дезінформації:
· В МО рф заявили: "в Костянтинівці українські націоналісти замінували сховища радіоактивних та хімічних відходів підприємства з виробництва свинцю, які вони планують підірвати при відступі з міста для звинувачення ЗС рф у створенні загрози радіоактивному зараженню територій України". Це - фейк!
· Колаборант-"керівник" тимчасово окупованого Донецька о.кулемзін заявив, що "під час обстрілів міста бойовики ЗС України використовують проти мирного населення озброєння від НАТО у повному обсязі". Це - маніпуляція!
· Глава МЗС рф с.лавров повідомив, що "стараннями російської делегації вдалося зберегти деполітизований характер домовленості щодо українського зерна, а Вашингтон та Брюссель припинили робити перепони досягненню домовленостей". Водночас останній заявив: "підписання меморандуму росія-ООН наголошує на штучності спроб Заходу скинути на рф провину за проблеми з постачанням зерна". Це - дезінформація!
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