ЦПД при СНБО обнародовал подборку новых фейков и манипуляций от россии
Киев • УНН
КИЕВ. 23 июля. УНН. Эксперты Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины собрали подборку фейков, манипуляций и дезинформационных вбросов, которые враг продуцировал в течение 22 июля, передает УНН.
Детали
Список фейков, манипуляций и дезинформации:
· В МО рф заявили: "в Константиновке украинские националисты заминировали хранилища радиоактивных и химических отходов предприятия по производству свинца, которые они планируют взорвать при отступлении из города для обвинения ВС рф в создании угрозы радиоактивному заражению территорий Украины". Это – фейк!
· Коллаборант-"руководитель" временно оккупированного Донецка о.кулемзин заявил, что "при обстреле города боевики ВС Украины используют против мирного населения вооружения от НАТО в полном объеме". Это – манипуляция!
· Глава МИД рф с.лавров сообщил, что "стараниями российской делегации удалось сохранить деполитизированный характер договоренности по украинскому зерну, а Вашингтон и Брюссель прекратили делать препятствия достижению договоренностей". В то же время последний заявил: "подписание меморандума россия-ООН отмечает искусственность попыток Запада сбросить на рф вину за проблемы с поставкой зерна". Это – дезинформация!
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