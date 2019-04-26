Цього року передбачено понад 55 млрд видатків на виплату субсидій - Мінсоцполітики
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. У цьому році передбачено понад 55 млрд видатків на виплату субсидій. Про це повідомив державний секретар Міністерства соціальної політики України Віктор Іванкевич під час години запитань до уряду у Верховній Раді, передає кореспондент УНН.
"Сьогодні законом про державний бюджет на 2019 рік передбачено видатки на виплату населенню житлових субсидій і пільг на оплату житлово-комунальних послуг на суму 55 млрд 95 млн грн", - зазначив Іванкевич.
Він додав, що станом на сьогодні розмір перерахованим коштів житлових субсидій становить 432 млн, з яких у квітні 301 млн грн - на рахунок Мінсоцполітики, відкритий в "Ощадбанку". З них станом на 8 квітня надавачам послуг перераховано 135 млн грн (зокрема у квітні 106 млн грн).
За словами Іванкевича, станом на 23 квітня пенсіонерам виплачено 2,7 млрд грн субсидій у готівковій формі.
Нагадаємо, виплата монетизованих субсидій, яка розпочалася 1 березня цього року, продовжиться і в травні.