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Цього року передбачено понад 55 млрд видатків на виплату субсидій - Мінсоцполітики

Цього року передбачено понад 55 млрд видатків на виплату субсидій - Мінсоцполітики

Київ • УНН

 • 9517 перегляди

КИЇВ. 26 квітня. УНН. У цьому році передбачено понад 55 млрд видатків на виплату субсидій. Про це повідомив державний секретар Міністерства соціальної політики України Віктор Іванкевич під час години запитань до уряду у Верховній Раді, передає кореспондент УНН.

"Сьогодні законом про державний бюджет на 2019 рік передбачено видатки на виплату населенню житлових субсидій і пільг на оплату житлово-комунальних послуг на суму 55 млрд 95 млн грн", - зазначив Іванкевич.

Він додав, що станом на сьогодні розмір перерахованим коштів житлових субсидій становить 432 млн, з яких у квітні 301 млн грн - на рахунок Мінсоцполітики, відкритий в "Ощадбанку". З них станом на 8 квітня надавачам послуг перераховано 135 млн грн (зокрема у квітні 106 млн грн).

За словами Іванкевича, станом на 23 квітня пенсіонерам виплачено 2,7 млрд грн субсидій у готівковій формі.

Нагадаємо, виплата монетизованих субсидій, яка розпочалася 1 березня цього року, продовжиться і в травні.

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