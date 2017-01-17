Цього року для ЗСУ планують закупити понад 3,5 млн боєприпасів і набоїв
Київ • УНН
КИЇВ. 17 січня. УНН. У 2017 році, згідно з держзамовленням, планується закупівля для Збройних сил України понад 3,5 млн боєприпасів і набоїв різного призначення і майже 12 тис. зразків озброєння та техніки. Про це під час брифінгу у вівторок повідомила речник Міністерства оборони України Оксана Гаврилюк, передає кореспондент УНН.
“Цього року, згідно з державним замовленням, планується закупівля та постачання до ЗСУ понад 3,5 млн боєприпасів і набоїв різного призначення, а також майже 12 тисяч зразків озброєння, військової техніки, обладнання та майна”, — сказала вона.
Зазначимо, минулого року державні підприємства передали Міністерству оборони України понад 154 тисячі одиниць боєприпасів різного призначення, а також близько 14,5 тисяч зразків озброєння та військової техніки, обладнання та майна. Зокрема, майже 1300 одиниць ракетно-артилерійського озброєння, близько 600 засобів розвідки та спостереження, майже 70 одиниць бронетанкового озброєння і техніки, понад 400 одиниць автомобільної техніки, літаки, вертольоти, безпілотні авіаційні комплекси, радіолокаційні станції та інше.
Як передавав УНН, контракт із ЗСУ торік уклали 69 тисяч військовослужбовців.