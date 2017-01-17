Цього року для ЗСУ планують закупити понад 3,5 млн боєприпасів і набоїв

“Цього року, згідно з державним замовленням, планується закупівля та постачання до ЗСУ понад 3,5 млн боєприпасів і набоїв різного призначення, а також майже 12 тисяч зразків озброєння, військової техніки, обладнання та майна”, — сказала вона.

Зазначимо, минулого року державні підприємства передали Міністерству оборони України понад 154 тисячі одиниць боєприпасів різного призначення, а також близько 14,5 тисяч зразків озброєння та військової техніки, обладнання та майна. Зокрема, майже 1300 одиниць ракетно-артилерійського озброєння, близько 600 засобів розвідки та спостереження, майже 70 одиниць бронетанкового озброєння і техніки, понад 400 одиниць автомобільної техніки, літаки, вертольоти, безпілотні авіаційні комплекси, радіолокаційні станції та інше.

Як передавав УНН, контракт із ЗСУ торік уклали 69 тисяч військовослужбовців.