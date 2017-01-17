В этом году для ВСУ планируют закупить более 3,5 млн боеприпасов и патронов
Киев • УНН
КИЕВ. 17 января. УНН. В 2017 году, согласно госзаказу, планируется закупка для Вооруженных сил Украины более 3,5 млн боеприпасов и патронов различного назначения и почти 12 тыс. образцов вооружения и техники. Об этом во время брифинга во вторник сообщила пресс-секретарь Министерства обороны Украины Оксана Гаврилюк, передает корреспондент УНН.
"В этом году, согласно государственному заказу, планируется закупка и поставка в ВСУ более 3,5 млн боеприпасов и патронов различного назначения, а также почти 12 тыс. образцов вооружения, военной техники, оборудования и имущества", - сказала она.
Отметим, в прошлом году государственные предприятия передали Министерству обороны Украины более 154 тыс. единиц боеприпасов различного назначения, а также около 14 500 образцов вооружения и военной техники, оборудования и имущества. В частности, почти 1 300 единиц ракетно-артиллерийского вооружения, около 600 средств разведки и наблюдения, почти 70 единиц бронетанкового вооружения и техники, более 400 единиц автомобильной техники, самолеты, вертолеты, беспилотные авиационные комплексы, радиолокационные станции и прочее.
Как сообщал УНН, контракт с ВСУ в прошлом году заключили 69 тыс. военнослужащих.