Цього року держбюджет отримав менше 9% штрафів за тяжкі порушення ПДР
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. Від початку року з усієї суми стягнення штрафів за керування Транспортним Засобом в нетверезому стані до державного бюджету стягнуто менше 9% штрафів. Про це під час засідання уряду повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, передає УНН.
“Серед серйозних чинників, що спричиняють порушення правил Дорожнього руху, особливо таких як керування транспортних засобів в нетверезому стані, слід окремо виділити неефективність сучасних правових механізмів притягнення осіб, які вчинили порушення ПДР. Так, від початку цього року за вчинення тяжких порушень, передбаченою статтею 130 керування тз в стані алкогольного та наркотичного сп’яніння було складено 88 тисяч адміністративних протоколів. З них розглянуто судами близько 44 тис. — тобто лише 50%”, — повідомив міністр.
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За його словами, переважна більшість судових рішень стосовно цих штрафів залишається не виконаною.
“За результатами розгляду цих справ було накладено штрафи на 31 тис. осіб. Загальний розмір штрафів, накладених з початку року за керування ТЗ в нетверезому стані складає 352 млн гривень. Разом з цим фактично стягнуто державним бюджет лише 31 млн грн, або 8,7%”, — зазначив А.Аваков.
Як повідомляв УНН, Аваков очікує до кінця року підтримки ВР посилення штрафів та відеофіксації порушень ПДР.