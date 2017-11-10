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В этом году госбюджет получил менее 9% штрафов за тяжкие нарушения ПДД

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КИЕВ. 10 ноября. УНН. С начала года из всей суммы взыскания штрафов за управление транспортным средством в нетрезвом состоянии в государственный бюджет взыскано менее 9% штрафов. Об этом во время заседания правительства сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков, передает УНН.

"Среди серьезных факторов, вызывающих нарушение правил Дорожного движения, особенно таких как управление транспортных средств в нетрезвом состоянии, следует отдельно выделить неэффективность современных механизмов привлечения лиц, совершивших нарушение ПДД. Так, с начала этого года за совершение тяжких нарушений, предусмотренной статьей 130 управления тс в состоянии алкогольного и наркотического опьянения было составлено 88 тыс. административных протоколов. Из них рассмотрено судами около 44 тыс. - то есть только 50%", - сообщил министр.

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По его словам, подавляющее большинство судебных решений в отношении этих штрафов остается невыполненным.

"По результатам рассмотрения этих дел были наложены штрафы на 31 тыс. человек. Общий размер штрафов, наложенных с начала года за управление ТС в нетрезвом состоянии составляет 352 млн гривен. Вместе с этим фактически взыскано государственным бюджетом только 31 млн грн, или 8,7%", - отметил Аваков.

Как сообщал УНН, Аваков ожидает до конца года поддержки ВР ужесточение штрафов и видеофиксации нарушений ПДД.

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