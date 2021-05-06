"Цього не зробили ні Росія, ні Китай": у ЄС повідомили, що розподілили між членами 200 млн доз вакцин від COVID-19

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“На сьогоднішній день близько 200 млн доз розподілені на території Євросоюзу. Цього достатньо для того, щоб половина дорослого населення отримала одну дозу вакцини. Ні Росія, ні Китай навіть близько не підійшли до такого результату”, — сказала вона.

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Крім того, глава ЄК зазначила, що ЄС є головним експортером препаратів від коронавірусу у світі. Вона закликала інші держави, що виробляють вакцини, експортувати їх в країни, що цього потребують.

Нові контракти на поставку вакцин

Фон дер Ляйен додала, що Євросоюз близький до підписання нового контракту з американською компанією Pfizer і її німецьким партнером BioNTech про доставку в співтовариство 1,8 млрд доз вакцин до 2023 року.

“Я рада повідомити вам, що ми близькі до підписання нового контракту з BioNTech-Pfizer про постачання 1,8 млрд доз вакцин в період з кінця цього року по 2023 рік. Це ясно показує, що наші інвестиції окупаються”, — сказала вона.

За словами глави ЄК, ЄС “кожну секунду вакцинує 30 європейців”. “Це означає, що з початку цієї промови більше 12 тис. європейців отримали вакцину. Європа ніколи не бачила нічого подібного — (такої) масової кампанії вакцинації в континентальному масштабі. Це відбувається тому, що мобілізувався цілий континент, — зазначила вона. — Сьогодні ми вакцинуємо понад 3 млн європейців в день. І прогрес в Європі набирає обертів з кожним днем”.

Фон дер Ляйен висловила впевненість в тому, що ЄС вдасться досягти мети щодо вакцинації 70% дорослого населення цього літа. “Я впевнена, що ми зможемо досягти нашої мети — доставити досить доз, щоб 70% дорослих європейців були вакциновані вже в липні. У США є аналогічна мета. Це показує, наскільки наші кампанії по вакцинації збіглися”, — додала вона.