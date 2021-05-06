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"Этого не сделали ни Россия, ни Китай": в ЕС сообщили, что распределили между членами 200 млн доз вакцин от COVID-19

"Этого не сделали ни Россия, ни Китай": в ЕС сообщили, что распределили между членами 200 млн доз вакцин от COVID-19

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 6 мая. УНН. Евросоюз распределил по входящим в его состав странам около 200 млн доз вакцин от коронавируса, в то время как Россия и Китай далеки от этого результата. С таким сообщением выступила в четверг глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, передает УНН.

Цитата

“На сегодняшний день около 200 млн доз распределены на территории Евросоюза. Этого достаточно для того, чтобы половина взрослого населения получила одну дозу вакцины. Ни Россия, ни Китай даже близко не подошли к такому результату”, — сказала она.

Детали

Кроме того, глава ЕК отметила, что ЕС является главным экспортером препаратов от коронавируса в мире. Она призвала остальные государства, производящие вакцины, экспортировать их в нуждающиеся страны.

Новые контракты на поставку вакцин

Фон дер Ляйен добавила, что Евросоюз близок к подписанию нового контракта с американской компанией Pfizer и ее германским партнером BioNTech о доставке в сообщество 1,8 млрд доз вакцин до 2023 года.

“Я рада сообщить вам, что мы близки к подписанию нового контракта с BioNTech-Pfizer о поставке 1,8 млрд доз вакцин в период с конца этого года по 2023 год. Это ясно показывает, что наши инвестиции окупаются”, — сказала она.

По словам главы ЕК, ЕС “каждую секунду вакцинирует 30 европейцев”. “Это означает, что с начала этой речи более 12 тыс. европейцев получили вакцину. Европа никогда не видела ничего подобного — (такой) массовой кампании вакцинации в континентальном масштабе. Это происходит потому, что мобилизовался целый континент, — отметила она. — Сегодня мы вакцинируем более 3 млн европейцев в день. И прогресс в Европе набирает обороты с каждым днем”.

Фон дер Ляйен выразила уверенность в том, что ЕС удастся достичь цель по вакцинации 70% взрослого населения этим летом. “Я уверена, что мы сможем достичь нашей цели — доставить достаточно доз, чтобы 70% взрослых европейцев были вакцинированы уже в июле. У США есть аналогичная цель. Это показывает, насколько наши кампании по вакцинации совпали”, — добавила она.

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