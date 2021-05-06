"Этого не сделали ни Россия, ни Китай": в ЕС сообщили, что распределили между членами 200 млн доз вакцин от COVID-19

КИЕВ. 6 мая. УНН. Евросоюз распределил по входящим в его состав странам около 200 млн доз вакцин от коронавируса, в то время как Россия и Китай далеки от этого результата. С таким сообщением выступила в четверг глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, передает УНН.