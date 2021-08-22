Цивільні літаки за наказом Пентагону перевозять людей з Афганістану

Деталі

Цей крок підкреслює труднощі, з якими стикається Вашингтон при евакуації після швидкого захоплення талібів. Тисячі людей залишилися біля міжнародного аеропорту Кабула в неділю в надії на евакуацію, коли бойовики “Талібану” відбивали натовп.

“Нам потрібно більше літаків у поєднанні”, — заявив держсекретар США Ентоні Блінкен.

American Airlines (AAL.O) , Atlas Air (AAWW.O) , Delta Air Lines (DAL.N) та приватна компанія Omni Air надаватимуть по три літаки кожен, по два від Hawaiian Airlines (HA.O) і чотири від United Авіалінії (UAL.O) .

American та Delta заявили, що розпочнуть рейси з надання допомоги у понеділок, 23 серпня, і разом з іншими перевізниками вітали заклик допомогти американським військовим на тлі гуманітарної кризи. Пентагон заявив, що не очікує, що операція матиме “значний вплив” на комерційні рейси.

Компанія Atlas Air заявила, що перевозитиме евакуйованих до Сполучених Штатів “і буде стояти поряд, у разі необхідності додаткової потужності”.

Додатково

За даними Білого дому, за останні 24 години з Кабула було евакуйовано близько 3900 людей на 35 літаках коаліції, включаючи комерційні авіалінії, і 3900 інших на 23 військових рейсах США. Всього з 14 серпня було евакуйовано близько 25 100 людей.

Національний авіаперевізник Бахрейну Gulf Air виконував рейс з авіабази Іса до міжнародного аеропорту Даллес у Вірджинії в рамках заходів з евакуації.

Нагадаємо

Адміністрація президента Джо Байдена повідомила американським авіалініям про те, що можливо їм доведеться допомагати в евакуації людей з Афганістану.

За словами очевидців, нові “правителі” Афганістану “Талібан” навели порядок в аеропорту Кабула, стежачи за тим, щоб люди шикувалися в упорядковані черги біля головних воріт і не дозволяють натовпу збиратися по периметру.

США евакуювали з Афганістану 30 тис. осіб з початку місії по евакуації.