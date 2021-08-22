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Гражданские самолеты по приказу Пентагона перевозят людей из Афганистана

Гражданские самолеты по приказу Пентагона перевозят людей из Афганистана

Киев  •  УНН

 • 28876 просмотра

КИЕВ. 22 августа. УНН. Пентагон заявил, что призвал 18 гражданских самолетов от United Airlines, American Airlines, Delta Air и других, чтобы перевозить людей из временных мест после приземления из Афганистана. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Этот шаг подчеркивает трудности, с которыми сталкивается Вашингтон при эвакуации после быстрого захвата талибов. Тысячи людей остались у международного аэропорта Кабула в воскресенье в надежде на эвакуацию, когда боевики “Талибана” отражали толпу.

“Нам нужно больше самолетов в сочетании”, — заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

American Airlines (AAL.O), Atlas Air (AAWW.O), Delta Air Lines (DAL.N) и частная компания Omni Air предоставлять по три самолета каждый, по два от Hawaiian Airlines (HA.O) и четыре от United Авиалинии (UAL.O).

American и Delta заявили, что начнут рейсы по оказанию помощи в понедельник, 23 августа, и вместе с другими перевозчиками приветствовали призыв помочь американским военным на фоне гуманитарного кризиса. Пентагон заявил, что не ожидает, что сделка будет иметь “значительное влияние” на коммерческие рейсы.

Компания Atlas Air заявила, что перевозить эвакуированных в США “и будет стоять рядом, в случае необходимости дополнительной мощности”.

Дополнительно

По данным Белого дома, за последние 24 часа из Кабула были эвакуированы около 3900 человек на 35 самолетах коалиции, включая коммерческие авиалинии, и 3900 других на 23 военных рейсах США. Всего с 14 августа было эвакуировано около 25 100 человек.

Национальный авиаперевозчик Бахрейна Gulf Air выполнял рейс из авиабазы Иса в международный аэропорт Даллес в Вирджинии в рамках мероприятий по эвакуации.

Напомним

Администрация президента Джо Байдена сообщила американским авиалиниям о том, что возможно им придется помогать в эвакуации людей из Афганистана.

По словам очевидцев, новые “правители” Афганистана “Талибан” навели порядок в аэропорту Кабула, следя за тем, чтобы люди выстраивались в благоустроенные очереди у главных ворот и не позволяют толпе собираться по периметру.

США эвакуировали из Афганистана 30 тыс. человек с начала миссии по эвакуации.

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