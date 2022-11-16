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НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці
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Цінуємо, що ви залишилися: Зеленський про делегацію Світового банку, яка прибула до Києва в день масованих ударів рф

Цінуємо, що ви залишилися: Зеленський про делегацію Світового банку, яка прибула до Києва в день масованих ударів рф

Київ • УНН

 • 353471 перегляди

КИЇВ. 16 листопада. УНН. Президент України Володимир Зеленський зустрівся із делегацією Світового банку, яка прибула до Києва у день масованого обстрілу рф. Як повідомив Глава держави, йшлося про підготовку проектів із відновлення української транспортної, енергетичної інфраструктури, передає УНН.

Деталі

"Завжди хочеться тепло вітати наших друзів і партнерів в Україні. Проте делегація Світового банку прибула до Києва того дня, коли Росія здійснила черговий масований ракетний обстріл української території. Цінуємо те, що ви залишилися. Для нас це важливий сигнал", - написав Зеленський у Telegram.

За його словами, під час зустрічі з Віце-президентом Світового банку у справах регіону Європи та Центральної Азії Анною Б’єрде обговорили підготовку проектів із відновлення української транспортної, енергетичної інфраструктури та сфери охорони здоров’я.

Він також подякував Світовому банку та його керівництву за підтримку й швидке реагування на потреби України з перших днів повномасштабної війни.

Нагадаємо

Світовий банк повідомив про виділення Україні додаткових 500 млн доларів, щоб допомогти країні у забезпеченні невідкладних потреб у витратах, викликаних російським вторгненням і війною, що триває.

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