Ценим, что вы остались: Зеленский о делегации Всемирного банка, прибывшей в Киев в день массированных ударов рф

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"Всегда хочется тепло приветствовать наших друзей и партнеров в Украине. Однако делегация Всемирного банка прибыла в Киев в тот день, когда россия осуществила очередной массированный ракетный обстрел украинской территории. Ценим то, что вы остались. Для нас это важный сигнал", - написал Зеленский в Telegram.

По его словам, во время встречи с Вице-президентом Всемирного банка по делам региона Европы и Центральной Азии Анной Бьерде обсудили подготовку проектов по восстановлению украинской транспортной, энергетической инфраструктуры и сферы здравоохранения.

Он также поблагодарил Всемирный банк и его руководство за поддержку и быстрое реагирование на нужды Украины с первых дней полномасштабной войны.

Напомним

Всемирный банк сообщил о выделении Украине дополнительных 500 млн долларов, чтобы помочь стране в обеспечении неотложных потребностей в расходах, вызванных российским вторжением и продолжающейся войной.