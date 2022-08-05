Ціни на нафту стабілізувалися на тлі браку пропозиції та занепокоєнь попитом
Київ • УНН
КИЇВ. 5 серпня. УНН. Ф'ючерси на нафту марки Brent з постачанням у жовтні у п'ятницю зранку під час торгів зросли в ціні до 94,51 долара за барель, повідомляє УНН з посиланням на дані торгів.
За даними Bloomberg станом на 8:40, вартість ф'ючерсів на нафту марки Brent піднялася на 0,41%.
При цьому ціна вересневих ф'ючерсів на нафту марки WTI зросла до 89,03 долара за барель, додавши 0,55%.
Деталі
Ціни на нафту стабілізувалися на азіатських торгах у п'ятницю після того, як досягли найнижчого рівня з моменту лютневого вторгнення росії в Україну на попередній сесії, на тлі того, як ринок поєднував побоювання з приводу дефіциту пропозиції та сповільнення попиту, відзначає Reuters.
Раніше
ОПЕК+ погодилася підвищити цільовий рівень видобутку нафти на 100 тис. барелів на добу, що становить приблизно 0,1% світового попиту на нафту.