Ціни на нафту стабілізувалися на тлі браку пропозиції та занепокоєнь попитом

За даними Bloomberg станом на 8:40, вартість ф'ючерсів на нафту марки Brent піднялася на 0,41%.

При цьому ціна вересневих ф'ючерсів на нафту марки WTI зросла до 89,03 долара за барель, додавши 0,55%.

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Ціни на нафту стабілізувалися на азіатських торгах у п'ятницю після того, як досягли найнижчого рівня з моменту лютневого вторгнення росії в Україну на попередній сесії, на тлі того, як ринок поєднував побоювання з приводу дефіциту пропозиції та сповільнення попиту, відзначає Reuters.

Раніше

ОПЕК+ погодилася підвищити цільовий рівень видобутку нафти на 100 тис. барелів на добу, що становить приблизно 0,1% світового попиту на нафту.