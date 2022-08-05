Цены на нефть стабилизировались на фоне нехватки предложения и беспокойства из-за спроса

По данным Bloomberg по состоянию на 8:40, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 0,41%.

При этом цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 89,03 доллара за баррель, прибавив 0,55%.

Детали

Цены на нефть стабилизировались на азиатских торгах в пятницу после того, как достигли самого низкого уровня с момента февральского вторжения россии в Украину на предыдущей сессии, на фоне того, как рынок совмещал опасения по поводу дефицита предложения и замедления спроса, отмечает Reuters.

Ранее

ОПЕК+ согласилась повысить целевой уровень добычи нефти на 100 тыс. баррелей в сутки, что составляет примерно 0,1% мирового спроса на нефть.