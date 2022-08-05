Цены на нефть стабилизировались на фоне нехватки предложения и беспокойства из-за спроса
Киев • УНН
КИЕВ. 5 августа. УНН. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в октябре в пятницу утром во время торгов выросли в цене до 94,51 доллара за баррель, сообщает УНН со ссылкой на данные торгов.
По данным Bloomberg по состоянию на 8:40, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 0,41%.
При этом цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 89,03 доллара за баррель, прибавив 0,55%.
Детали
Цены на нефть стабилизировались на азиатских торгах в пятницу после того, как достигли самого низкого уровня с момента февральского вторжения россии в Украину на предыдущей сессии, на фоне того, как рынок совмещал опасения по поводу дефицита предложения и замедления спроса, отмечает Reuters.
Ранее
ОПЕК+ согласилась повысить целевой уровень добычи нефти на 100 тыс. баррелей в сутки, что составляет примерно 0,1% мирового спроса на нефть.