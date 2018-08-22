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Ціни на горілку, вино та пиво знову зросли

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 серпня. УНН. З початку року в Україні подорожчав певний перелік продуктів харчування та алкогольних напоїв, зокрема. Про це свідчать дані Держстатистики, передає УНН.

Ціни на горілку, вино та пиво знову зросли

Зокрема, зросли ціни на хліб — в середньому на 18 коп. за буханку. Станом на липень поточного року буханку хліба пшеничного з борошна вищого сорту можна купити в середньому за 19,5 грн, буханку хліба пшеничного з борошна першого сорту — за 15,4 грн, буханку хліба житнього, житньо-пшеничного — за 16,4 грн.

Також подорожчали макаронні вироби з м'яких сортів пшениці на 13 коп., до 15,5 грн. за кілограм продукту, крупи ячні — на 2 коп. до 10,4 грн за кг, ковбаси варені першого сорту — на 1,5 грн до 88,1 грн за кг, пшоно — на 68 коп. до 18,9 грн за кг.

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Разом з цим, в Україні з початку року подорожчали алкогольні напої. Зокрема, пляшка пива вітчизняних марок об’ємом 0,5 літрів подорожчала на 27 коп. до 14,78 грн.

Пляшка вина об’ємом 0,75 л виросла в ціні на 20 коп. — до 60,61 грн, пляшка горілки об’ємом 0,5 л — на 19 коп. до 82,12 грн.

Нагадаємо, експерти прогнозують, що з осені алкогольні напої для українців стануть ще менш доступними. Їх вартість зросте у зв’язку з намірами МЕРТ переглянути мінімальні роздрібні ціни.

Експерти ж кажуть, що збільшення МРЦ – логічне і випливає з економічної доцільності. Зокрема, зумовлене воно ростом алкогольних акцизів.

В Естонії та Ірландії тим часом владу закликають знизити акцизи на горілчані вироби.

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