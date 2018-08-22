Цены на водку, вино и пиво снова выросли
Киев • УНН
КИЕВ. 22 августа. УНН. С начала года в Украине подорожал определенный перечень продуктов питания и алкогольных напитков, в частности. Об этом свидетельствуют данные Госстатистики, передает УНН.
В частности, выросли цены на хлеб - в среднем на 18 коп. за буханку. По состоянию на июль текущего года буханку хлеба пшеничного из муки высшего сорта можно купить в среднем за 19,5 грн, буханку хлеба пшеничного из муки первого сорта - по 15,4 грн, буханку хлеба ржаного, ржано-пшеничного - по 16,4 грн.
Также подорожали макаронные изделия из мягких сортов пшеницы на 13 коп., до 15,5 грн. за килограмм продукта, крупы ячневые - на 2 коп. до 10,4 грн за кг, колбасы вареные первого сорта - на 1,5 грн до 88,1 грн за кг, пшено - на 68 коп. до 18,9 грн за кг.
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Вместе с тем, в Украине с начала года подорожали алкогольные напитки. В частности, бутылка пива отечественных марок объемом 0,5 литров подорожала на 27 коп. в 14,78 грн.
Бутылка вина объемом 0,75 л выросла в цене на 20 коп. - до 60,61 грн, бутылка водки объемом 0,5 л - на 19 коп. до 82,12 грн.
Напомним, эксперты прогнозируют, что с осени алкогольные напитки для украинцев станут еще менее доступными. Их стоимость возрастет в связи с намерениями МЭРТ пересмотреть минимальные розничные цены.
Эксперты говорят, что увеличение МРЦ - логическое и следует из экономической целесообразности. В частности, обусловлено оно ростом алкогольных акцизов.
В Эстонии и Ирландии тем временем власть призывают снизить акцизы на водочные изделия.