Ціна пластикових пакетів у магазинах з 1 лютого зросте
Київ • УНН
КИЇВ. 31 січня. УНН. Із 1 лютого 2022 року мінімальна ціна на пластиковий пакет буде 2 грн. Про це інформує УНН з посиланням на інформацію Мінекономіки.
Деталі
Уряд встановив мінімальні роздрібні ціни на пластикові пакети ще 20 грудня. Воно вступає в дію з 1 лютого 2022 року.
Так, мінімальні роздрібні ціни на пакети із стінками товщиною понад 50 мікрометрів, призначені для пакування та транспортування товарів і продуктів у точках роздрібної торгівлі, громадського харчування та сфери послуг становитимуть:
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- 2,00 грн – пакет без ручок і бокових складок;
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- 2,50 грн – пакет без ручок, але з боковими складками або з ручками без бокових складок;
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- 3,00 грн – пакет з ручками і боковими складками.
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Раніше
У червні 2021 року набув чинності закон про обмеження обігу пластикових пакетів на території України. Законом, зокрема, забороняється безоплатне розповсюдження пластикових пакетів у роздрібній торгівлі та закладах громадського харчування з 10 грудня 2021 року.
Водночас ці вимоги не поширюються на біорозкладні та надтонкі пластикові пакети, що призначені для пакування та транспортування свіжої риби, м’яса, сипучих продуктів, льоду та використовуються як первинна упаковка до 1 січня 2023 року.
Окрім того, з 10 березня 2022 року забороняється розповсюдження в магазинах та закладах громадського харчування надтонких (із стінками товщиною менше 15 мікрометрів), тонких (із стінками товщиною від 15 до 50 мікрометрів) та оксорозкладних пластикових пакетів.
Доповнення
В уряді вірять, що такі рішення дозволять обмежити обіг пластикових пакетів та покращити екологічну ситуацію в країні.
За даними Мінекономіки, кожен українець в середньому використовує 500 пластикових пакетів щороку.