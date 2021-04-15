Ціна нафти тримається біля місячних максимумів

За даними видання станом на 8:02, вартість ф'ючерсів на нафту марки Brent знизилася на 0,11%.

При цьому ціна травневих ф'ючерсів на нафту марки WTI впала до 63,02 долара за барель, втративши 0,21%.

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У четвер ціни на нафту знизилися, хоча і трималися на рівні місячних максимумів після того, як ф'ючерси підскочили у ціні на тлі того, як Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) та інші підвищили прогнози попиту на нафту, оскільки основні економіки відновлюються після пандемії, пише Reuters.

Відповідно до щомісячного звіту МЕА, глобальний попит і пропозиція на нафту будуть збалансовані в другій половині цього року після відсутності попиту в 2020 році через розгул пандемії COVID-19. Потім виробникам може довестися запропонувати ще 2 мільйони барелів на добу для задоволення попиту.

Що було раніше

2 квітня Організація країн-експортерів нафти, Росія і їх союзники, група, відома як ОПЕК+, погодилися послабити обмеження видобутку на 350 тис. барелів на добу в травні, ще на 350 тис. барелів на добу в червні і ще на 400 тис. барелів на добу або близько того в липні.

Обмеження видобутку нафти у квітні місяць перед тим було продовжено з невеликими винятками для Росії і Казахстану. Останні можуть наростити видобуток в квітні на 130 тисяч і 20 тисяч барелів на добу відповідно.

Нагадаємо, світовий ринок нафти 9 березня 2020 року пережив "чорний понеділок" - найбільше різке падіння цін з 1991 року з початком війни у Перській затоці. Після цього на ринку нафти сталося ще кілька обвалів цін - на тлі ситуації з коронавірусом і обмежень через пандемію у найбільших економіках світу, залишаючи ринок перевантаженим різким зниженням попиту і надмірним надлишком нафти.

12 квітня 2020 року країни-члени ОПЕК+, у тому числі РФ, домовилися скоротити видобуток нафти в умовах пандемії.

Укладена угода ОПЕК+ про скорочення видобутку передбачала обмеження видобутку до кінця 2020 року на 7,7 млн барелів на добу. У квітневій угоді ОПЕК+ виробникам було запропоновано скорочення видобутку до 5,8 млн барелів на день з початку 2021 року до кінця квітня 2022 року. Утім, умови змінили на зустрічі 3 грудня 2020 року.

Країни ОПЕК+, у тому числі РФ, 3 грудня минулого року домовилися залишити в силі обмеження на видобуток нафти, які діяли з весни 2020 року. Однак, з певними послабленнями. Так, ОПЕК+ підтвердила домовленості щодо повернення на ринок 2 млн барелів, але повернення має бути поступовим, з урахуванням ситуації на ринку. Умови угоди домовилися переглядати щомісяця.