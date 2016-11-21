Цими вихідними у Києві відбудуться традиційні сільськогосподарські ярмарки
Київ • УНН
КИЇВ. 21 листопада. УНН. Цими вихідними, 26 та 27 листопада, у Києві відбудуться традиційні сільськогосподарські ярмарки. Про це УНН повідомили в прес-службі КМДА.
Так, 26 листопада (субота) ярмарки відбудуться у:
— Голосіївському районі — вул. Паньківська, вул. Голосіївська, 4-10;
— Дарницькому районі — вул. Ревуцького;
— Деснянському районі — вул. Маршала Жукова (в межах вулиці Космонавта Жукова та просп. Лісового), вул. М. Закревського (в межах просп. В. Маяковського, 2-А та вул. Т. Драйзера);
— Дніпровському районі — вул. В. Нестайка (поряд із поштамтом “Лівобережний”);
— Оболонському районі — просп. Оболонський, 21-43;
— Печерському районі — вул. Катерини Білокур;
— Подільському районі — просп. Степана Бандери (біля Куренівського парку);
— Святошинському районі — вул. Верховинна, 81-91, вул. Григоровича‑Барського, 7;
— Солом’янському районі — вул. Стадіонна (в межах вулиць В. Липківського та Богданівської);
— Шевченківському районі — вул. В. Василевської, 1-17.
У неділю 27 листопада ярмарки пройдуть у:
— Голосіївському районі — вул. Маршала Конєва (в межах вулиць Академіка Вільямса та Ломоносова);
— Дніпровському районі — вул. П. Вершигори, 1;
— Оболонському районі — вул. Дніпроводська, 13/1;
— Печерському районі — вул. І. Кудрі (в межах вулиць П. Лумумби та Чигоріна);
— Святошинському районі — б-р Академіка Вернадського, 79, вул. Академіка Туполєва, 17-17-Б;
— Солом’янському районі — вул. Ф. Ернста, 14-А;
— Шевченківському районі — вул. Подвойського, 2-12.