В эти выходные в Киеве пройдут традиционные сельскохозяйственные ярмарки
Киев • УНН
КИЕВ. 21 ноября. УНН. В эти выходные, 26 и 27 ноября, в Киеве пройдут традиционные сельскохозяйственные ярмарки. Об этом УНН сообщили в пресс-службе КГГА.
Так, 26 ноября (суббота) ярмарки состоятся в:
- Голосеевском районе - ул. Паньковская, ул. Голосеевская, 4-10;
- Дарницком районе - ул. Ревуцкого;
- Деснянском районе - ул. Маршала Жукова (в пределах улицы Космонавта Жукова и ул. Лесной), ул. М. Закревского (в пределах просп. Маяковского, 2-А и ул. Т. Драйзера)
- Днепровском районе - ул. В. Нестайко (наряду с почтамтом "Левобережный")
- Оболонском районе - ул. Оболонский, 21-43;
- Печерском районе - ул. Екатерины Билокур;
- Подольском районе - ул. Степана Бандеры (около Куренёвского парка);
- Святошинском районе - ул. Верховинная, 81-91, ул. Григоровича-Барского, 7
- Соломенском районе - ул. Стадионная (в пределах улиц В. Липкивского и Богдановского)
- Шевченковском районе - ул. В. Василевской, 1-17.
В Воскресенье 27 ноября ярмарки пройдут в:
- Голосеевском районе - ул. Маршала Конева (в пределах улиц Академика Вильямса и Ломоносова);
- Днепровском районе - ул. П. Вершигоры, 1;
- Оболонском районе - ул. Днепроводская, 13/1;
- Печерском районе - ул. И. Кудри (в пределах улиц П. Лумумбы и Чигорина);
- Святошинском районе - б-р Академика Вернадского, 79, ул. Академика Туполева, 17-17-Б;
- Соломенском районе - ул. Ф. Эрнста, 14-А;
- Шевченковском районе - ул. Подвойского, 2-12.