В эти выходные в Киеве пройдут традиционные сельскохозяйственные ярмарки

Так, 26 ноября (суббота) ярмарки состоятся в:

- Голосеевском районе - ул. Паньковская, ул. Голосеевская, 4-10;

- Дарницком районе - ул. Ревуцкого;

- Деснянском районе - ул. Маршала Жукова (в пределах улицы Космонавта Жукова и ул. Лесной), ул. М. Закревского (в пределах просп. Маяковского, 2-А и ул. Т. Драйзера)

- Днепровском районе - ул. В. Нестайко (наряду с почтамтом "Левобережный")

- Оболонском районе - ул. Оболонский, 21-43;

- Печерском районе - ул. Екатерины Билокур;

- Подольском районе - ул. Степана Бандеры (около Куренёвского парка);

- Святошинском районе - ул. Верховинная, 81-91, ул. Григоровича-Барского, 7

- Соломенском районе - ул. Стадионная (в пределах улиц В. Липкивского и Богдановского)

- Шевченковском районе - ул. В. Василевской, 1-17.

В Воскресенье 27 ноября ярмарки пройдут в:

- Голосеевском районе - ул. Маршала Конева (в пределах улиц Академика Вильямса и Ломоносова);

- Днепровском районе - ул. П. Вершигоры, 1;

- Оболонском районе - ул. Днепроводская, 13/1;

- Печерском районе - ул. И. Кудри (в пределах улиц П. Лумумбы и Чигорина);

- Святошинском районе - б-р Академика Вернадского, 79, ул. Академика Туполева, 17-17-Б;

- Соломенском районе - ул. Ф. Эрнста, 14-А;

- Шевченковском районе - ул. Подвойского, 2-12.