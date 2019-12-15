Циганков приніс перемогу "Динамо" над "Десною"
Київ • УНН
КИЇВ. 15 грудня. УНН. У матчі 18 туру чемпіонату України з футболу зійшлися команди з топ-4 турнірної таблиці – чернігівська "Десна" приймала київське "Динамо", передає кореспондент УНН.
Єдине взяття воріт у зустрічі відбулося на 25 хвилині. Розпочалася атака із штрафної "біло-синіх", де кіпер Георгій Бущан вибив м'яч в центр поля, а Олександр Караваєв перевів його головою на капітана Віктора Циганкова. Півзахисник обігрався з Віталієм Буяльським, який знайшов на правій бровці Караваєва.
Далі фулбек відправив м'яч в штрафну на Вербича. Удар словенця парирував голкіпер Паст, але на добиванні успішно зіграв Циганков.
За п'ять хвилин до кінця матчу Бущан здійснив сейв після небезпечного удару під стійку воріт від Хльобаса. В компенсований арбітром час "динамівці" заробили право на пробиття пенальті, але Вербич поцілив у каркас воріт – 1:0.
Зауважимо, що "Динамо" завершило цей рік на другому місці турнірної таблиці - 36 очок, що на 2 більше, ніж у "Зорі". У "Десни" 33 бали – 4 щабель.
Нагадаємо, за підсумками групового етапу Ліги Європи київське "Динамо" потрапило до числа кращих команд турніру за кількома статистичними показниками.