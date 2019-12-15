Цыганков принес победу "Динамо" над "Десной"

Единственное взятие ворот во встрече произошло на 25 минуте. Началась атака со штрафной "бело-синих", где кипер Георгий Бущан выбил мяч в центр поля, а Александр Караваев перевел его головой на капитана Виктора Цыганкова. Полузащитник обыгрался с Виталием Буяльским, который нашел на правой бровке Караваева.

Далее фулбек отправил мяч в штрафную на Вербича. Удар словенца парировал голкипер Паст, но на добивании успешно сыграл Цыганков.

За пять минут до конца матча Бущан совершил сейв после опасного удара под штангу от Хлебаса. В компенсированное арбитром время "динамовцы" заработали право на пробитие пенальти, но Вербич попал в каркас ворот - 1:0.

Заметим, что "Динамо" завершило этот год на втором месте турнирной таблицы - 36 очков, что на 2 больше, чем у "Зари". У "Десны" 33 балла - 4 ступень.

Напомним, по итогам группового этапа Лиги Европы киевское "Динамо" попало в число лучших команд турнира по нескольким статистическим показателям.