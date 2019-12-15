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Цыганков принес победу "Динамо" над "Десной"

Цыганков принес победу "Динамо" над "Десной"

Киев  •  УНН

 • 13589 просмотра

КИЕВ. 15 декабря. УНН. В матче 18 тура чемпионата Украины по футболу сошлись команды из топ-4 турнирной таблицы - черниговская "Десна" принимала киевское "Динамо", передает корреспондент УНН.

Единственное взятие ворот во встрече произошло на 25 минуте. Началась атака со штрафной "бело-синих", где кипер Георгий Бущан выбил мяч в центр поля, а Александр Караваев перевел его головой на капитана Виктора Цыганкова. Полузащитник обыгрался с Виталием Буяльским, который нашел на правой бровке Караваева.

Далее фулбек отправил мяч в штрафную на Вербича. Удар словенца парировал голкипер Паст, но на добивании успешно сыграл Цыганков.

За пять минут до конца матча Бущан совершил сейв после опасного удара под штангу от Хлебаса. В компенсированное арбитром время "динамовцы" заработали право на пробитие пенальти, но Вербич попал в каркас ворот - 1:0.

Заметим, что "Динамо" завершило этот год на втором месте турнирной таблицы - 36 очков, что на 2 больше, чем у "Зари". У "Десны" 33 балла - 4 ступень.

Напомним, по итогам группового этапа Лиги Европы киевское "Динамо" попало в число лучших команд турнира по нескольким статистическим показателям.

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