Цей запобіжник Рада сьогодні зняла: Разумков натякнув про президентські амбіції

Цитата

“Президентські вибори ще не розпочалися... Але раніше всі казали, що з голови Верховної Ради ніхто не ставав президентом. Цей запобіжник Рада сьогодні прибрала”, — сказав Разумков.

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Відповідаючи на питання журналістів стосовно подальшої роботи у політиці, екс-спікер парламенту зазначив, що продовжить діяльність як народний депутат, та планує рухатися вперед, будуючи свою команду. Він зазначив, що є багато обіцянок, які досі невиконані.

В той же час Разумков наголосив, що залишився із Президентом, та президентською фракцією у суто робочих стосунках.

“Я ніколи не був другом Президенту. Це були суто робочі стосунки...Я вважаю, що Президент та голова Верховної Ради повинні на державу, а не на свої дружні стосунки”, — додав Разумков.

Додамо

Верховна Рада відкликала Дмитра Разумкова з посади голови парламенту. “За” відставку проголосували 284 нардепи.