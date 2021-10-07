Цей запобіжник Рада сьогодні зняла: Разумков натякнув про президентські амбіції
Київ • УНН
КИЇВ. 7 жовтня. УНН. Народний депутат Дмитро Разумков, якого Верховна Рада відправила у відставку з посади голови Парламенту, заявив, що Рада своїм рішенням сьогодні “зняла той запобіжник, коли з поста спікера ніхто не ставав президентом”. Про це він заявив під час спілкування з журналістами, передає УНН.
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“Президентські вибори ще не розпочалися... Але раніше всі казали, що з голови Верховної Ради ніхто не ставав президентом. Цей запобіжник Рада сьогодні прибрала”, — сказав Разумков.
Деталі
Відповідаючи на питання журналістів стосовно подальшої роботи у політиці, екс-спікер парламенту зазначив, що продовжить діяльність як народний депутат, та планує рухатися вперед, будуючи свою команду. Він зазначив, що є багато обіцянок, які досі невиконані.
В той же час Разумков наголосив, що залишився із Президентом, та президентською фракцією у суто робочих стосунках.
“Я ніколи не був другом Президенту. Це були суто робочі стосунки...Я вважаю, що Президент та голова Верховної Ради повинні на державу, а не на свої дружні стосунки”, — додав Разумков.
Додамо
Верховна Рада відкликала Дмитра Разумкова з посади голови парламенту. “За” відставку проголосували 284 нардепи.