Этот предохранитель Рада сегодня сняла: Разумков намекнул о президентских амбициях

КИЕВ. 7 октября. УНН. Народный депутат Дмитрий Разумков, которого Верховная Рада отправила в отставку с должности председателя парламента, заявил, что Рада своим решением сегодня “сняла тот предохранитель, когда с поста спикера никто не становился президентом”. Об этом он заявил во время общения с журналистами, передает УНН.