Центральний ринок Полтави через порушення знову погрожують закрити
Київ • УНН
КИЇВ. 1 травня. УНН. Центральний продовольчий ринок у Полтаві буде знову закрито, якщо його адміністрація не усуне виявлені порушення і не забезпечить дотримання санітарних вимог. Про це заявив голова Полтавської ОДА Олег Синєгубов, передає УНН з посиланням на пресслужбу облдержадміністрації.
Так, станом на ранок 1 травня в області відкрилися три ринки: в Лубнах, Гребінці, Полтаві. Найсуттєвіші порушення зафіксовані на центральному продовольчому ринку в обласному центрі, повідомив Синєгубов.
"На Полтавщині 43 ринки, які мають реєстрацію агропродовольчого ринку. Загалом ринків 54. Заяви на відкриття надійшли поки від 3 ринків: у Полтаві, Гребінці, Лубнах. Щодо центрального ринку в Полтаві – по-перше, він не має відповідної реєстрації. По-друге, сьогодні там зафіксовано багато порушень. Тому ми ухвалюватимемо рішення щодо його закриття, якщо адміністрація не дослухається до зауважень. Тримаємо це питання на контролі", – заявив голова облдержадміністрації.
Зі свого боку співробітники Полтавського відділу поліції склали протокол на адміністрацію центрального продовольчого ринку за порушення вимог карантину: посадовцям загрожує штраф від 34 до 170 тисяч гривень.
Нагадаємо, уряд дозволив продовольчим ринкам працювати у період карантину, але з дотриманням вимог.