Центральний банк ОАЕ заявив про анулювання ліцензії для філії російського МТС

ukru
18:26 • 22945 перегляди

Україна та Британія готують зустріч представників для підготовки контингентів - Зеленський

Ексклюзив
15:02 • 79456 перегляди

"Це мої збитки, які ніхто не компенсував": малі аптеки потерпають від переоцінки ТОП-100 ліків

14:30 • 132372 перегляди

ОП про статтю Economist щодо виборів у липні: не було такої наради і доручення Зеленського

31 березня, 12:29 • 157031 перегляди

Україна та США провели тривалу розмову щодо драфту угоди про копалини - джерела

31 березня, 10:29 • 330490 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

Ексклюзив
31 березня, 08:30 • 215338 перегляди

Бронювання з 1 квітня: що потрібно знати підприємствам та військовозобов’язаним

Ексклюзив
31 березня, 07:03 • 191878 перегляди

У МОЗ забули, які ліки внесли до ТОП-100 і не змогли пояснити, чому до переліку увійшов клофелін

Ексклюзив
31 березня, 05:38 • 319668 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

29 березня, 17:57 • 458638 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 348438 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
 м/с
97 %
747 мм
Похмуро, очікується, що дощ почнеться за годину
Популярнi новини

Марін Ле Пен визнали винною у розкраданні держкоштів: деталі справи

31 березня, 09:36 • 187653 перегляди

Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

31 березня, 10:26 • 193136 перегляди

До Києва прибули делегації Європарламенту та 17 країн ЄС

31 березня, 11:39 • 143622 перегляди

"Ніколи не брехала": експомічниця Бекхема зробила нову заяву про їхній "роман"

13:17 • 105746 перегляди

Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

13:38 • 67329 перегляди
Публікації

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 330461 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 319652 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 539197 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 670768 перегляди

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 691529 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Рустем Умєров

Жозеп Боррель

Андрюс Кубілюс

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Франція

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

13:38 • 67329 перегляди

"Ніколи не брехала": експомічниця Бекхема зробила нову заяву про їхній "роман"

13:17 • 105746 перегляди

Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

31 березня, 10:26 • 193136 перегляди

Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

31 березня, 08:36 • 223217 перегляди

"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

31 березня, 06:27 • 216098 перегляди
Актуальне

MIM-104 Patriot

9K720 Iskander

TikTok

«Калібр» (сімейство ракет)

Челленджер 2

Центральний банк ОАЕ заявив про анулювання ліцензії для філії російського МТС

Центральний банк ОАЕ заявив про анулювання ліцензії для філії російського МТС

Київ • УНН

 • 313197 перегляди

КИЇВ. 31 березня. УНН. Центральний банк Об’єднаних Арабських Еміратів у п’ятницю заявив, що анулює ліцензію, яку він надав минулого року російському банку "МТС", який потрапив під санкції Великої Британії та США. Про це повідомляє УНН посилаючись на Reuters.

Цитата

"Це рішення прийнято після розгляду доступних варіантів щодо нового статусу МТС-банку та з урахуванням санкційних ризиків, пов'язаних з банком", - йдеться в заяві центрального банку ОАЕ.

Деталі

Діяльність філії "МТС", яка має ліцензію в еміраті Абу-Дабі, буде закрита протягом шести місяців під наглядом центрального банку ОАЕ.

У заяві російського банку йдеться, що він виконає всі розрахункові зобов'язання перед наявними клієнтами та гарантує збереження їхніх коштів протягом шести місяців.

Також повідомляється, що під час процесу згортання філії не дозволять відкривати нові рахунки або проводити операції, окрім погашення попередніх зобов’язань, для яких буде дозволено використовувати платіжні системи центрального банку.

Додамо

ОАЕ, член нафтового альянсу ОПЕК+, до якого входить росія, зберігають хороші стосунки з москвою, попри тиск Заходу, щоб допомогти ізолювати росію через повномасштабне вторгнення в Україну. З лютого 2022 року велика кількість росіян шукали безпечного притулку в ОАЕ. Представники Сполучених Штатів відвідали країну, щоб обговорити з регуляторними органами, включаючи центральний банк, важливість обмеження ухилення від санкцій.

МТС Банк, фінтех-підрозділ найбільшого російського оператора мобільного зв’язку "Мобільні ТелеСистеми2", був частиною ширшого пакета санкцій проти 200 юридичних і фізичних осіб, оголошених у лютому цього року.

Нагадаємо

Raiffeisen Bank International працює над продажем або відокремленням російського Райффайзенбанку і деконсолідації російського Райффайзенбанку з Групи РБІ.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Bitcoin
$83,290.10
Золото
$3,154.81
Tesla
$258.01
Brent
$74.79
S&P 500
$5,585.60
Газ TTF
$40.67
Ethereum
$1,839.52