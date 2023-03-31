Центральний банк ОАЕ заявив про анулювання ліцензії для філії російського МТС
Київ • УНН
КИЇВ. 31 березня. УНН. Центральний банк Об’єднаних Арабських Еміратів у п’ятницю заявив, що анулює ліцензію, яку він надав минулого року російському банку "МТС", який потрапив під санкції Великої Британії та США. Про це повідомляє УНН посилаючись на Reuters.
Цитата
"Це рішення прийнято після розгляду доступних варіантів щодо нового статусу МТС-банку та з урахуванням санкційних ризиків, пов'язаних з банком", - йдеться в заяві центрального банку ОАЕ.
Деталі
Діяльність філії "МТС", яка має ліцензію в еміраті Абу-Дабі, буде закрита протягом шести місяців під наглядом центрального банку ОАЕ.
У заяві російського банку йдеться, що він виконає всі розрахункові зобов'язання перед наявними клієнтами та гарантує збереження їхніх коштів протягом шести місяців.
Також повідомляється, що під час процесу згортання філії не дозволять відкривати нові рахунки або проводити операції, окрім погашення попередніх зобов’язань, для яких буде дозволено використовувати платіжні системи центрального банку.
Додамо
ОАЕ, член нафтового альянсу ОПЕК+, до якого входить росія, зберігають хороші стосунки з москвою, попри тиск Заходу, щоб допомогти ізолювати росію через повномасштабне вторгнення в Україну. З лютого 2022 року велика кількість росіян шукали безпечного притулку в ОАЕ. Представники Сполучених Штатів відвідали країну, щоб обговорити з регуляторними органами, включаючи центральний банк, важливість обмеження ухилення від санкцій.
МТС Банк, фінтех-підрозділ найбільшого російського оператора мобільного зв’язку "Мобільні ТелеСистеми2", був частиною ширшого пакета санкцій проти 200 юридичних і фізичних осіб, оголошених у лютому цього року.
Нагадаємо
Raiffeisen Bank International працює над продажем або відокремленням російського Райффайзенбанку і деконсолідації російського Райффайзенбанку з Групи РБІ.