Централізоване електропостачання Авдіївки частково відновлено - ДСНС

“Станом на 7 год. 24 квітня централізоване електропостачання частково відновлено, підключено близько 15 % міста (здійснюється почергове перепідключення споживачів кожні 2 години). На Донецькій фільтрувальній станції електропостачання відновлено, вода до населення подається у звичайному режимі. Об’єкти соціально-побутової сфери, що не мають власних систем резервного електроживлення, забезпечуються електроенергією від генераторів ДСНС (залучено 9 генераторів різної потужності)”, — йдеться в повідомленні.

Також зазначено, що наразі вирішується питання щодо відновлення електропостачання. До аварійно-відновлювальних робіт від ДСНС залучено 25 чол. та 10 од. тех

Як повідомляв УНН, внаслідок здійснення таких агресивних дій з боку незаконних збройних формувань ОРДО в ніч з 20 на 21 квітня близько 00:15 було частково пошкоджено лінію електропередач “Макіївка-Авдіївський коксохімічний завод” орієнтовно в районі суміжної території, що залишило частину міста Авдіївка без електропостачання.