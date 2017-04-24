Централизованное электроснабжение Авдеевки частично восстановлено - ГСЧС

"По состоянию на 7 ч. 24 апреля централизованное электроснабжение частично восстановлено, подключено около 15% города (осуществляется поочередное переподключение потребителей каждые 2:00). На Донецкой фильтровальной станции электроснабжение восстановлено, вода к населению подается в обычном режиме. Объекты социально-бытовой сферы, не имеющие собственных систем резервного электропитания, обеспечиваются электроэнергией от генераторов ГСЧС (привлечено 9 генераторов различной мощности)", - говорится в сообщении.

Также отмечено, что в настоящее время решается вопрос о возобновлении электроснабжения. К аварийно-восстановительных работ от ГСЧС привлечено 25 чел. и 10 ед. тех

Как сообщал УНН, в результате осуществления таких агрессивных действий со стороны незаконных вооруженных формирований ОРДО в ночь с 20 на 21 апреля около 00:15 было частично повреждено линию электропередач "Макеевка-Авдеевский коксохимический завод" ориентировочно в районе сопредельной территории, оставившее часть города Авдеевка без электроснабжения .