Централизованное электроснабжение Авдеевки частично восстановлено - ГСЧС

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 34679 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 100578 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 152510 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 114883 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 115592 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112001 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 103927 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106951 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103465 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 152618 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Централизованное электроснабжение Авдеевки частично восстановлено - ГСЧС

Централизованное электроснабжение Авдеевки частично восстановлено - ГСЧС

Киев  •  УНН

 • 10848 просмотра

КИЕВ. 24 апреля. УНН. По состоянию на 7 ч. 24 апреля централизованное электроснабжение Авдеевки частично восстановлено, подключено около 15% города, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

"По состоянию на 7 ч. 24 апреля централизованное электроснабжение частично восстановлено, подключено около 15% города (осуществляется поочередное переподключение потребителей каждые 2:00). На Донецкой фильтровальной станции электроснабжение восстановлено, вода к населению подается в обычном режиме. Объекты социально-бытовой сферы, не имеющие собственных систем резервного электропитания, обеспечиваются электроэнергией от генераторов ГСЧС (привлечено 9 генераторов различной мощности)", - говорится в сообщении.

Также отмечено, что в настоящее время решается вопрос о возобновлении электроснабжения. К аварийно-восстановительных работ от ГСЧС привлечено 25 чел. и 10 ед. тех

Как сообщал УНН, в результате осуществления таких агрессивных действий со стороны незаконных вооруженных формирований ОРДО в ночь с 20 на 21 апреля около 00:15 было частично повреждено линию электропередач "Макеевка-Авдеевский коксохимический завод" ориентировочно в районе сопредельной территории, оставившее часть города Авдеевка без электроснабжения .

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