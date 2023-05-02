Центр допомоги «Інвестохіллс», відкритий фінансистом Андрієм Волковим у Запоріжжі, вже рік надає прихисток ВПО
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. Центр з надання допомоги внутрішньо переміщеним особам, засновником якого виступила група компаній «Інвестохіллс» фінансиста Андрія Волкова, вже рік надає прихисток ВПО у Запоріжжі. За цей час в шелтері знайшли прихисток 700 вимушених переселенців, із них 160 дітей та інваліди, повідомив 24 Канал.
«Рішення про створення центру допомоги ми прийняли після того, як росіяни почали знищувати Маріуполь. На той час наші співробітники вже допомагали вивозити людей з цього міста та інших «гарячих точок», тому ми розуміли масштаб проблеми», – розповідає Волков.
«Я приїхав до Запоріжжя 26 квітня, а 28 квітня ми прийняли першого переселенця з Мелітополя . У травні люди вже активно заселялися», – згадує Микола Городенський, керівник Центру допомоги «Інвестохіллс».
За його словами, будівлю центру компанія облаштувала за короткий проміжок часу, навела лад на прилеглій території.
«Замінили електропроводку, перебудували каналізацію, провели новий водопровід. Збудували вісім душових кабін. До кімнат закупили меблі, ліжка», – розповідає Микола Городенський.
Загалом, за словами Андрія Волкова, переобладнання офісної споруди у шелтер коштувало групі компаній більше 2 млн грн. Ще у 360 тис. грн обійшлося підключення опалення. Покрівлю на будівлі відремонтували, дякуючи місії ООН.
Також засновники Центру та волонтери забезпечили ВПО одягом та предметами першої необхідності, побудували спортивний та дитячий майданчики. При цьому з мешканців плату за проживання у центрі чи будь-які інші платежі ніхто ніколи не стягував.
До грудня минулого року у шелтері одночасно могли проживати до 140 людей. З 15 грудня їх кількість трохи зменшилася в зв’язку з закриттям пункту пропуску у Василівці Запорізької області. Наразі у шелтері постійно проживають біля 60 людей із Запорізької, Харківської, Луганської та Херсонської областей.