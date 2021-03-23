"Центр ДНР" у Франції визнали незаконним і закрили
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Апеляційний суд у Франції визнав протиправною діяльність "центру ДНР" у Марселі і зобов'язав закрити його. Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у Twitter, передає УНН.
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"Підтверджую офіційно: апеляційний суд у Франції закрив т.зв. "центр ДНР" в Марселі, визнав його нікчемним і заснованим незаконно. Асоціація буде розпущена, її приміщення закриті, а збори членів заборонені", - вказав Кулеба.
Деталі
Зі слів голови МЗС, українські дипломати довго боролися за таке рішення і перемогли. Він подякував суд, вказавши, що це "справедливе рішення".
Що було раніше
Про те, що у французькому Марселі відкрили "представництво ДНР", стало відомо у вересні 2017 року. Ще до цього, у червні того ж року, французький політик Юбер Файяр з департаменту Буш-дю-Рон проголосив себе “почесним консулом ДНР” у Франції.
Тодішній посол України у Франції Олег Шамшур вказував, що "інавгурація в Марселі т.зв. "репрезентативний центру ДНР у Франції" - це жалюгідна спроба узаконити терористичну організацію руками проросійських маріонеток". Як зазначав Шамшур, посольство України у Франції задовго до цієї події звернулися до МЗС Франції "з вимогою припинити діяльність так званого "представництва". У свою чергу, МЗС Франції звернулося до прокуратури, аби розслідувати цей інцидент. У 2018 році стало відомо, що суд у Франції відмовився закривати так званий "репрезентативний центр ДНР" у цій країні.
До слова
Це не перша спроба "Л/ДНР" відкрити "представництва" за кордоном. Одним з найскандальніших було відкриття "представництва" у місті Острава у Чехії у вересні 2016 року. У квітні 2018 року суд в чеському місті Оломоуці підтвердив закриття так званого "консульства ДНР" в Остраві.