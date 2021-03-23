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"Центр ДНР" во Франции признали незаконным и закрыли

"Центр ДНР" во Франции признали незаконным и закрыли

Киев  •  УНН

 • 14826 просмотра

КИЕВ. 23 марта. УНН. Апелляционный суд во Франции признал противоправной деятельность "центра ДНР" в Марселе и обязал закрыть его. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Twitter, передает УНН.

Цитата:

"Подтверждаю официально: апелляционный суд во Франции закрыл т.н. "центр ДНР" в Марселе, признал его ничтожным и основанным незаконно. Ассоциация будет распущена, ее помещения закрыты, а собрание членов запрещены", - отметил Кулеба.

Детали

По словам главы МИД, украинские дипломаты долго боролись за такое решение и победили. Он поблагодарил суд, указав, что это "справедливое решение".

Что было ранее

О том, что во французском Марселе открыли "представительство ДНР", стало известно в сентябре 2017 года. Еще до этого, в июне того же года, французский политик Юбер Файяр из департамента Буш-дю-Рон провозгласил себя "почетным консулом ДНР" во Франции.

Тогдашний посол Украины во Франции Олег Шамшур указывал, что "инаугурация в Марселе т.н. "репрезентативного центра ДНР во Франции" - это жалкая попытка узаконить террористическую организацию руками пророссийских марионеток". Как отмечал Шамшур, посольство Украины во Франции задолго до этого события обратились в МИД Франции "с требованием прекратить деятельность так называемого "представительства". В свою очередь, МИД Франции обратилось в прокуратуру, чтобы расследовать этот инцидент. В 2018 году стало известно, что суд во Франции отказался закрывать так называемый "репрезентативный центр ДНР" в этой стране.

К слову

Это не первая попытка "Л/ДНР" открыть "представительства" за рубежом. Одним из самых скандальных было открытие "представительства" в городе Острава в Чехии в сентябре 2016 года. В апреле 2018 года суд в чешском городе Оломоуце подтвердил закрытие так называемого "консульства ДНР" в Остраве.

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