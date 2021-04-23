Це велика дипломатична перемога наших партнерів та України - Івченко про відведення військ РФ

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КИЇВ. 23 квітня. УНН. Відведення військ Російської Федерації від кордонів України є великою дипломатичною перемогою українських міжнародних партнерів та самої України, розповів у ефірі телеканалу “Прямий” народний депутат Вадим Івченко, передає УНН.

Цитата:

“Це велика дипломатична перемога наших партнерів, України зокрема, що все ж таки з різних дипломатичних каналів ми змогли дотиснути Путіна, щоб він не переходив червону лінію, зупинився, і, скажімо так, відійшов”, — вважає народний депутат.

Деталі

Вадим Івченко також наголосив, що важливо розуміти до кінця причини та мотиви російської влади: які домовленості могли стати результатом.

“Потрібно розуміти, який мотив був у Путіна для того, щоб відійти. Я не думаю, що він злякався: країна, яка має ядерну зброю, нічого не боїться”, — зауважує нардеп.

Доповнення

Міністр оборони РФ Шойгу віддав наказ з 23 квітня відвести російські війська від кордону з Україною.

Україна вітає будь-які кроки щодо зменшення військової присутності та деескалації ситуації на Донбасі. Так Президент України Володимир Зеленський прокоментував інформацію про відведення російських військ від кордону з Україною.

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